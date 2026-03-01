تعرض قائد فريق النصر «رونالدو» للإصابة في اللقاء الذي جمع فريقه بنظيره الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى نصراويا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف،حيث اضطر لمغادرة الملعب عند الدقيقة 81 بعد شعوره بآلام حادة في العضلة الخلفية.



وعقب نهاية اللقاء أثار مشهد مغادرة رونالدو علامات استفهام واسعة حول مدى خطورة الإصابة، خصوصًا أن اللاعب يعد أحد أعمدة الفريق وأكثرهم تأثيرًا في المباريات الحاسمة خلال الموسم الحالي.



وتطرق أخصائي العلاج الطبيعي للعظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «x»، لتعرض «رونالدو» نجم نادي النصر لإصابة في العضلة الخلفية وخروجه من المباراة. وقال: «أفضل الأحوال شد عضلي فقط ( 3-5 أيام ) والأسوأ تمزق عضلي وقد يحتاج 10-14 يوماً أو أكثر بحسب شدة الإصابة».



وسادت حالة من القلق داخل نادي النصر عقب تعرض النجم الدولي البرتغالي «رونالدو» لإصابة في العضلة الخلفية، وهو ما يضع الجهاز الفني في ترقب مستمر لنتائج الفحوصات الدقيقة التي ستحدد حجم الضرر ومدة الغياب الرسمية.