خالف مدرب الخليج دونيس أنظمة ولوائح اتحاد القدم، بحضوره المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام مستضيفه الاتحاد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى اتحادياً بهدف دون رد، إذ أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه دونيس بعد نهاية اللقاء مباشرة، ليصبح خاضعاً لعقوبة الإيقاف وفق الأنظمة المعمول بها في المسابقة، التي تنص بشكل واضح على أنه في حال تعرض المدرب الأول لعقوبة الإيقاف، فإن مساعده يتولى نيابةً عنه حضور المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة وتمثيل الفريق أمام وسائل الإعلام.



إلا أن الإجراء المتبع بعد اللقاء لم يكن مطابقاً لما تنص عليه التعليمات، ولم يتم الالتزام بالآلية المحددة في اللائحة، ما يُعد مخالفة تنظيمية قد تستوجب النظر من قبل الجهات المختصة في حال اعتمادها رسمياً ضمن تقارير المباراة.



وتحرص اللجان المنظمة للمسابقة على تطبيق اللوائح بدقة، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والإعلامية المصاحبة للمباريات، باعتبارها جزءاً من منظومة الاحتراف والانضباط التي يسعى الدوري إلى ترسيخها.



ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأيام القادمة بشأن ما إذا كانت الواقعة ستُحال إلى اللجنة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً، في إطار التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعتمدة.