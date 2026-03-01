يواصل قائد النصر كريستيانو رونالدو تأكيد قيمته الكبيرة مع فريقه، إذ لم يقتصر تأثيره على الأهداف من اللعب المفتوح، بل امتد حضوره الحاسم إلى ركلات الجزاء التي شكّلت أحد أبرز مصادر أهدافه في مختلف المسابقات المحلية والقارية.



ومنذ انضمامه إلى صفوف «العالمي»، أظهر رونالدو ثباتاً لافتاً أمام المرمى من نقطة الجزاء، ما عزز من قدرته على ترجيح كفة النصر في العديد من المواجهات.



ففي موسم 2022-2023، سدد رونالدو (5) ركلات جزاء، ونجح في تسجيلها جميعاً، ليحقق نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، مؤكداً دقته العالية وثقته المعتادة في اللحظات الحاسمة.



وخلال موسم 2023-2024، واصل النجم البرتغالي تألقه من علامة الجزاء، بعدما نفذ (9) ركلات، سجلها جميعاً دون أي إهدار، في رقم يعكس استمراريته وثبات مستواه تحت الضغط.



أما في موسم 2024-2025، فقد ارتفع عدد الركلات التي تحصل عليها الفريق، وسدد رونالدو (12) ركلة جزاء، تمكن من تحويل (10) منها إلى أهداف، مقابل إهدار ركلتين، ليواصل تقديم أرقام قوية رغم زيادة عدد المحاولات.



وفي الموسم الحالي، نفذ رونالدو (8) ركلات جزاء حتى الآن، سجل (6) منها، وأهدر ركلتين، ليستمر كخيار أول لتنفيذ الركلات داخل الفريق.



وبالنظر إلى إجمالي الأرقام خلال المواسم الأربعة، يتضح حجم الإسهام التهديفي الكبير لرونالدو من نقطة الجزاء، إذ شكّلت ركلاته عاملاً حاسماً في نتائج عدة مباريات، ورسخت مكانته كأحد أبرز منفذي ركلات الجزاء في صفوف النصر، بفضل خبرته الطويلة وشخصيته القيادية داخل الملعب.