بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهيئة كافة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وإكرامهم وتهيئة كافة السبل لراحتهم بين أهلهم وأشقائهم في بلدهم الثاني حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم لبلادهم سالمين معززين مكرمين، كما وجه خادم الحرمين الشريفين كافة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك في الحال.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأدام على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.