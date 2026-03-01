نشر الجيش الإسرائيلي قائمة تضم أسماء 6 من كبار المسؤولين الإيرانيين، زاعمًا مقتلهم في غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، السبت، في وقت سارعت فيه طهران إلى نفي الرواية الإسرائيلية.

قائمة بأسماء «القتلى»

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات أسفرت عن مقتل كل من وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، وأمين مجلس الدفاع علي شمخاني، وقائد «الحرس الثوري» محمد باكبور، إضافة إلى المسؤول الاستخباراتي صالح أسدي، والباحثين حسين جبل عامليان ورضا مظفري نيا، ومسؤول الاتصال الدفاعي المخضرم محمد شيرازي.

وتأتي هذه المزاعم ضمن حملة عسكرية وُصفت بأنها تستهدف قيادات ومواقع حساسة في الداخل الإيراني.

طهران: جميع القادة بخير

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن كبار المسؤولين في البلاد «بخير وعلى قيد الحياة»، في رد على تقديرات إسرائيلية تحدثت عن مقتل عدد من القيادات جراء الهجمات الأخيرة.

وقال عراقجي في تصريحات لـ«إن بي سي» إن التقارير المتداولة غير دقيقة، مشدداً على أن جميع المسؤولين تقريباً بخير، رغم احتمال فقدان قائد أو اثنين، وفق تصريحه.

وجاءت التصريحات في وقت قال فيه مصدر مطلع على العمليات العسكرية لوكالة رويترز إن إسرائيل تعتقد أن ضرباتها أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

استهداف قيادات رفيعة

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قضت على عدة شخصيات إيرانية رفيعة المستوى في ضربات نُفذت ضد مواقع قالت تل أبيب إنها كانت تستضيف اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإيراني.

وأوضح المسؤول العسكري -في تصريحات نقلتها الوكالة الفرنسية- أن الهجوم «استند إلى خطة عملياتية جرى تطويرها على مدى عدة أشهر، واعتمد على جهد استخباراتي مكثف لتحديد اللحظة التكتيكية المناسبة التي يجتمع فيها كبار مسؤولي النظام الإيراني».

«هجمات واسعة» وفق واشنطن

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا، صباح السبت، هجمات على أهداف داخل إيران، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها «واسعة النطاق ومستمرة»، مشيرًا إلى أنها طالت مسؤولين ومواقع متعددة في أنحاء البلاد.