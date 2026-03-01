أكد الفنان المصري طارق الدسوقي أن مشاركته في موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل علي كلاي تمثل بالنسبة له ميلادًا فنيًا جديدًا ومختلفًا في مشواره، لا سيما بعد الدعم الكبير الذي وجده من فريق العمل وتمسك صناعه بوجوده ضمن الأحداث.

تردد قبل الموافقة

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أنه كان مترددًا في البداية بسبب الطابع الشعبي للمسلسل، وحرص على قراءة 15 حلقة كاملة قبل اتخاذ قراره، لكنه اطمأن بعد الاطلاع على نص متكامل يقدم دراما شعبية اجتماعية تحترم الواقع وتبتعد عن الإسفاف.

تحضيرات مكثفة

وعن تحضيرات شخصية «منصور الجوهري»، أشار إلى أنه عقد جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد عبدالسلام للاتفاق على تفاصيل «اللوك» والأبعاد الدرامية، مؤكدًا أن الشخصية تعد من أصعب أدواره نظرًا لتعقيدها وتركيبها الفني.

أسباب الغياب

وبشأن ابتعاده لأكثر من 14 عامًا، أرجع الدسوقي سبب غيابه منذ عام 2011 إلى اعتراضه على نوعية بعض الأعمال التي قدمت آنذاك، والتي رأى أنها ابتعدت عن الهوية والقيم المجتمعية، وامتلأت بمشاهد العنف والابتذال.