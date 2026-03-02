تعادل فريق روما مع ضيفه يوفنتوس بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأولمبيكو» وذلك في منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم روما في الدقيقة 39 عن طريق ويسلي فرانكا، ثم أدرك فرانشيسكو كونسيساو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 54 سجل إيفان نديكا الهدف الثاني لروما، مستعيدًا التقدم لفريقه الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق دونيل مالين.



وسجل جيريمي بوجا هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 78، وبينما تتجه المباراة إلى النهاية سجل فيدريكو جاتي هدف التعادل الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وجاء هذا التعادل ليرفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، كما رفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.