أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال أو إدانة شقيقين يُعتقد أنهما من أبرز قادة عصابة سينالوا في ولاية باها كاليفورنيا، التي تضم مدينة تيخوانا الحدودية.

اتهامات جديدة تطال «لا رانا»

تزامن الإعلان مع كشف السلطات الأمريكية عن لائحة اتهام معدّلة بحق رينيه أرزاتي غارسيا (42 عاماً)، المعروف بلقب «لا رانا».

وكانت قد وُجهت إليه سابقاً تهم تتعلق بجرائم مخدرات في سان دييغو، قبل أن تتوسع لائحة الاتهام لتشمل التآمر، وإرهاب المخدرات، وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنّفة.

5 ملايين لكل شقيق.. والمكان مجهول

العرض الأمريكي يقسم المكافأة إلى شطرين:

5 ملايين دولار مقابل معلومات عن رينيه أرزاتي غارسيا.

5 ملايين دولار أخرى مقابل معلومات عن شقيقه ألفونسو أرزاتي غارسيا (52 عاماً)، المعروف باسم «أكيليس».

ولا يزال مكان وجود الشقيقين غير معروف حتى الآن.

السيطرة على المعبر الأخطر في نصف الكرة الغربي

بحسب بيان وزارة الخارجية، فإن الشقيقين يسيطران على نقطة تهريب حيوية في تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة، ما يجعلهما عنصرين أساسيين في هيكل القيادة والسيطرة داخل عصابة سينالوا.

وأكدت الوزارة أن إحكام قبضتهما على ساحة تيخوانا يمنح العصابة أفضلية تكتيكية في مواجهة التنظيمات المنافسة، ويضمن استمرار عملياتها عبر أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في نصف الكرة الغربي.

حدود مشتعلة بين سينالوا وخاليسكو

وتُعد الحدود بين ولاية كاليفورنيا والمكسيك ساحة صراع محتدم بين عصابة سينالوا ومنافستها الشرسة عصابة خاليسكو الجيل الجديد، في معركة نفوذ تتحكم بمليارات الدولارات من تجارة المخدرات وطرق التهريب إلى الداخل الأمريكي.