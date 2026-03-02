كشفت أبحاث حديثة في مجال الأيض والتغذية أن توقيت تناول الوجبات الخفيفة قد يكون عاملاً مؤثراً في استقرار مستويات سكر الدم والطاقة اليومية، وليس فقط نوعية الطعام أو عدد السعرات الحرارية، وفق نتائج منشورة في دورية Cell Metabolism المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي والساعة البيولوجية.

وأوضحت الدراسة أن الجسم لا يتعامل مع السُّعرات الحرارية بالطريقة نفسها على مدار اليوم، إذ تتغير حساسية الإنسولين واستجابة الخلايا للجلوكوز تبعاً للإيقاع اليومي الداخلي المعروف بالساعة البيولوجية. وتشير النتائج إلى أن تناول وجبات خفيفة في أوقات متأخرة من الليل قد يؤدي إلى اضطراب في تنظيم السكر مقارنة بتناولها في فترات مبكرة من اليوم، حتى إن كانت كمية السعرات متطابقة.

الباحثون لاحظوا أن توزيع السعرات على فترات منتظمة خلال النهار، مع تجنب الفجوات الطويلة أو الأكل الليلي، يساعد على تقليل التقلبات الحادة في سكر الدم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الإنسولين أو لديهم قابلية للإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما أن اختيار وجبات خفيفة تحتوي على بروتينات وألياف بدل السكريات السريعة يساهم في إبطاء امتصاص الجلوكوز وتحقيق شعور أطول بالشبع.

الدراسة شددت على أن توقيت الوجبات يجب أن يُنظر إليه كعنصر تكاملي ضمن نمط الحياة، إلى جانب جودة الغذاء والنشاط البدني والنوم المنتظم. كما حذرت من أن تناول الطعام قرب وقت النوم قد يتداخل مع إفراز هرمون الميلاتونين، ما يؤثر سلباً على جودة النوم وعلى الاستقلاب الليلي.