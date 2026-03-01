شهدت شوارع محافظة الجيزة في مصر حادثة مأساوية أودت بحياة شاب بعد طعنه بسلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت دفاعاً عن فتاة تعرضت للمعاكسة.

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الذي تدخل لحماية الفتاة، قبل أن تتصاعد الأمور ويتحول النقاش إلى عنف جسدي. وفي لحظة مأساوية، أخرج المتهم السلاح وطعن المجني عليه في صدره، ما أدى إلى وفاته فوراً.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم وضبطه سريعاً، وجددت جهات التحقيق حبسه 15 يوماً على ذمة القضية، مع استمرار التحريات لكشف كامل الملابسات.

وأكد شهود عيان أن المشاجرة بدأت بشكل بسيط، لكنها تحولت إلى حادثة دموية في ثوانٍ، مما يسلط الضوء على خطورة تصاعد النزاعات الشخصية وعدم ضبط النفس.