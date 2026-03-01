كشف رصد أجرته «عكاظ» عن تسجيل 54 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي «تاسي» اليوم (الأحد) أدنى مستوى تاريخي لها منذ إدراجها.
وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد تراجع في بداية تداولاته اليوم إلى مستوى 10,195 نقطة، بنسبة تراجع 4.8% فاقداً نحو 514 نقطة.
وهذه قائمة بالشركات التي سجلت أدنى قاع تاريخي، مرتبطة بحسب الأقل سعراً للسهم:
- بان 1.64 ريال
- المتحدة للتأمين 2.67 ريال
- الوسائل الصناعية 2.75 ريال
- الرياض ريت 4.70 ريال
- أمانة للتأمين 5.00 ريالات
- تكوين 4.98 ريال
- أسمنت الجوف 5.44 ريال
- أسيج 5.70 ريال
- كيمانول 5.95 ريال
- أسمنت نجران 6.03 ريال
- طباعة وتغليف 6.19 ريال
- توبي 6.21 ريال
- الأندية للرياضة 6.33 ريال
- سي جي إس 6.60 ريال
- برغرايززر 7.12 ريال
- مرنة 8.52 ريال
- ليفا 9.52 ريال
- النايفات 11.05 ريال
- جاهز 11.49 ريال
- نايس ون 12.25 ريال
- أسواق المزرعة 12.32 ريال
- هرفي للأغذية 13.14 ريال
- أسلاك 15.10 ريال
- ريدان 17.95 ريال
- العمران 19.34 ريال
- ساكو 21.01 ريال
- أسمنت الرياض 22.10 ريال
- أو جي سي 22.40 ريال
- يو سي آي سي 23.23 ريال
- إنتاج 24.00 ريالاً
- المطاحن الحديثة 24.90 ريال
- مجموعة إم بي سي 25.60 ريال
- دار المعدات 26.00 ريالاً
- فقيه الطبية 27.20 ريال
- تالكو 28.00 ريالاً
- مرافق 28.42 ريال
- ذيب 30.00 ريالاً
- لومي 35.30 ريال
- المطاحن العربية 35.70 ريال
- تمكين 44.00 ريالاً
- تنمية 44.60 ريال
- المطاحن الأولى 45.60 ريال
- الدواء 46.30 ريال
- محطة البناء 46.10 ريال
- المنجم 47.98 ريال
- رؤوم 52.00 ريالاً
- طيران ناس 53.50 ريال
- التطويرية الغذائية 82.10 ريال
- تسهيل 125.00 ريالاً