كشف رصد أجرته «عكاظ» عن تسجيل 54 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي «تاسي» اليوم (الأحد) أدنى مستوى تاريخي لها منذ إدراجها.



وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد تراجع في بداية تداولاته اليوم إلى مستوى 10,195 نقطة، بنسبة تراجع 4.8% فاقداً نحو 514 نقطة.



وهذه قائمة بالشركات التي سجلت أدنى قاع تاريخي، مرتبطة بحسب الأقل سعراً للسهم: