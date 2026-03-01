ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم (الأحد) بنسبة بلغت نحو 2%، لتقترب العملة الأمريكية من حاجز 49 جنيهاً، قبل أن يعود الجنيه ويقلص هذا التراجع.



وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك «نكست» عند مستوى 48.84 جنيه للشراء مقابل 48.94 جنيه للبيع.



فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 47.77 جنيه للشراء مقابل 47.87 جنيه للبيع.



وفي بنك التنمية الصناعية وبنك بيت التمويل الكويتي وميد بنك سجل سعر صرف الدولار 48.80 جنيه للشراء مقابل 48.90 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار 48.75 جنيه للشراء مقابل 48.85 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 48.59 جنيه للشراء مقابل 48.69 جنيه للبيع.



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى 47.86 جنيه للشراء مقابل 48 جنيهاً للبيع.