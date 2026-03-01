قبل ساعات من انطلاق العملية العسكرية ضد إيران، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوة مفصلية باستبعاد شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكية الناشئة «أنثروبيك» من الاستخدام الحكومي، في قرار يعكس تصاعد التوتر بين «البنتاغون» وشركات التكنولوجيا حول دور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة.

وجّه ترمب جميع الوكالات الفيدرالية إلى التوقف فوراً عن استخدام تقنيات «أنثروبيك»، مع منح وزارة الدفاع فترة ستة أشهر للتخلي التدريجي عن الأنظمة القائمة. وقال في منشور على منصة «تروث سوشال»: «نحن لا نحتاجها ولا نريدها ولن نتعامل معها مجدداً».

وجاء القرار بعد تصنيف «البنتاغون» للشركة كخطر محتمل على الأمن القومي، على الرغم من أنها كانت تمتلك عقوداً دفاعية تُقدّر بنحو 200 مليون دولار. وكان الخلاف يتمحور حول رفض «أنثروبيك» السماح باستخدام تقنياتها في التطبيقات العسكرية الحساسة، بما في ذلك الأنظمة المرتبطة بالقوة الفتاكة والمراقبة، معتبرةً أن ذلك يتعارض مع مبادئها وخصوصية المستخدمين.

وفي خطوة مقابلة، أعلن «البنتاغون» التوصل لاتفاق سريع مع شركة «أوبن إيه آي» لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها داخل الشبكات العسكرية المصنفة، مع ضمان إشراف بشري على الأنظمة ومنع استخدامها في المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، وفق ما أكد الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان.

ويشير الخبراء إلى أن توقيت هذه القرارات، قبل ساعات من الضربات على إيران، يظهر أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً محورياً من الاستعدادات العسكرية الأمريكية، وأن اختيار الشركاء التكنولوجيين بات يؤثر مباشرة على حسابات القوة والاستراتيجية في ساحة الصراع.

وتبرز الواقعة الصراع المستمر بين مصالح الأمن القومي الأمريكية وحماية المبادئ الأخلاقية للشركات التكنولوجية، في وقت يزداد دور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة.