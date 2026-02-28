كشف الفنان المصري محمد رمضان موعد طرح فيلمه المرتقب «أسد»، مشيرًا إلى أنه سيكون جاهزًا للعرض خلال موسم صيف 2026.

ونشر رمضان عبر حسابه على «فيسبوك» رسالة قصيرة أكد فيها: «إن شاء الله صيف 2026»، في إشارة إلى قرب بدء عرضه في السينمات.

قصة المسلسل

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضايا التمييز العنصري والمعاملة غير العادلة بين الأفراد، مستعرضًا حقبة زمنية كان يعاني فيها المجتمع من هذه الظواهر.

فريق وصناع العمل

الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، مع تصوير أحمد بشاري، ومونتاج أحمد حافظ، وديكور أحمد فايز، وتصميم أزياء ريم العدل، بينما يتولى الموسيقى التصويرية هشام نزيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، إسلام مبارك، أحمد داش، وكامل الباشا، مقدمًا تجربة فنية تجمع بين الدراما الرومانسية والإثارة الاجتماعية.

تبرع محمد رمضان بحسابه على «تيك توك»

وكان محمد رمضان أعلن أخيراً تبرعه بحسابه الرسمي على تطبيق «تيك توك» لصالح أحد جمهوره، في خطوة مفاجئة وغير معتادة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح رمضان، عبر منشور نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه سيختار قريبًا واحدًا من متابعيه المخلصين لإهدائه الحساب، مؤكدًا أن نجومية «تيك توك» الحقيقية تعود للجمهور، وأنه لا يعتبر نفسه في منافسة مع أي من متابعيه.