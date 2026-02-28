عند بدء رحلة إنقاص الوزن لا يقتصر الاهتمام على نوعية الطعام فقط، بل يمتد أيضاً إلى المشروبات اليومية، خصوصاً تلك التي يبدأ بها الكثيرون صباحهم، فبينما يفضل البعض القهوة السوداء دون سكر أو حليب، يتجه آخرون إلى الشاي الأسود حتى يخسر وزنه سريعاً لكن أيهما أفضل فعلاً لدعم فقدان الوزن؟

هل تساعد القهوة السوداء على إنقاص الوزن؟

وفقاً لموقع only my health، تُعد القهوة السوداء مشروباً منخفض السعرات الحرارية عند تناولها دون إضافات، كما تحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود، ويساهم الكافيين في رفع معدل الأيض بشكل طفيف، ما يساعد الجسم على حرق مزيد من السعرات الحرارية لفترة مؤقتة.

كما قد تمنح القهوة دفعة قوية من الطاقة وتساعد في تقليل الشهية، وهو ما قد يدعم بعض الأشخاص في تناول كميات أقل من الطعام خلال اليوم. وتشير دراسات حديثة إلى أن القهوة قد تلعب دوراً في تقليل تراكم الدهون من خلال تأثيرها على ميكروبات الأمعاء، وتنظيم بعض البروتينات المسؤولة عن تكوين الدهون داخل الخلايا، إضافة إلى احتمال تثبيط نمو الخلايا الدهنية.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى القلق أو الحموضة أو اضطرابات النوم، وهو ما قد يؤثر سلباً على جهود إنقاص الوزن، خصوصاً أن قلة النوم ترتبط ببطء فقدان الدهون.

هل يدعم الشاي الأسود فقدان الوزن؟

يُصنع الشاي الأسود من أوراق نبات الكاميليا الصينية، ويحتوي على مضادات أكسدة تُعرف بالبوليفينولات، التي قد تساعد في دعم عملية استقلاب الدهون وتحسين صحة الأمعاء، كما يحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ما يمنح طاقة أكثر اعتدالاً واستقراراً دون التسبب في توتر ملحوظ لدى معظم الأشخاص.

ويعتبر البعض الشاي الأسود أكثر لطفاً على المعدة وأقل تسبباً في الحموضة مقارنة بالقهوة، رغم أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى انزعاج خفيف لدى بعض الأشخاص الحساسين.

أيهما أفضل القهوة أم الشاي؟

عند المقارنة بين القهوة السوداء والشاي الأسود، يؤكد الخبراء أن كليهما قد يساهم في دعم إنقاص الوزن، ولكن بشرط أساسي، وهو دمجهما ضمن نظام غذائي متوازن مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، فلا يمكن لأي مشروب بمفرده أن يؤدي إلى فقدان ملحوظ للدهون.

وتظل الأفضلية مسألة فردية تعتمد على طبيعة الجسم وتحمله للكافيين، ومدى تأثير كل مشروب على الشهية والنوم والجهاز الهضمي، لذا فإن الاعتدال والاختيار وفقاً لاحتياجات الجسم يظلان العامل الأهم في رحلة فقدان الوزن.