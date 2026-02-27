مصر.. الأمن يكشف التفاصيل النهائية لدهس المواطنين بسيارة تحمل علم إسرائيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الجمعة)، ملابسات مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ملصق عليها علم إسرائيل وهو يصطدم بعدد من المواطنين والمركبات في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية «تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغاً من الأهالي بوقوع حادثة تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز بسيارة تحمل علم إسرائيل».

وأشار بيان وزارة الداخلية أنه بالفحص والتحريات تبين أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين قائد السيارة ومالك محل تجاري، اعتراضاً على توقف السيارة أمام المحل.

وأضاف البيان أنه «لدى مشاهدة المارة المشاجرة والعلم المثبت على السيارة، قاموا بالتعدي عليه بالضرب، وحال محاولته الإفلات اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج اللازم».

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط السيارة وقائدها فوراً، وأفادت أسرته بأنه يعاني من مرض نفسي منذ سنوات ويتلقى العلاج لدى أطباء نفسيين، وقدمت أوراقاً وشهادات طبية تثبت ذلك.

وفي سياق كشف مصدر الملصق، أفادت التحريات أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بالمنطقة، وطلب من ابنة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمهما له «خوفاً منه لكونه معروفاً بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم اتزانه النفسي».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، إذ تأتي هذه التوضيحات الرسمية لمواجهة الشائعات والتكهنات التي انتشرت عقب تداول الفيديو، والتي ربطت الحادثة بدوافع سياسية أو استفزازية.