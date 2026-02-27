تحول حلم العشرات من المغاربة بأداء العمرة هذا الموسم إلى مأساة حقيقية، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في تركيا، في ظروف إنسانية صعبة، بينما تصدح أصوات ذويهم في شوارع مراكش بالمطالبة بـ«الإنقاذ ومحاسبة المتورطين».

الضحايا دفعوا مبالغ طائلة تشمل تذاكر الطيران والإقامة، لكن عند وصولهم إلى المطار، فوجئوا بـ«تأجيل الرحلات مرارًا»، قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين في تركيا بسبب مشكلات في الحجوزات والتأشيرات، بعدما تبين أنهم ضخايا عملية احتيال استولت على أموالهم تحت إغراء «العمرة الوهمية»، ما تسبب في معاناة نفسية وجسدية، خصوصًا لكبار السن والنساء.

العائلات الغاضبة اعتبرت ما حدث «نصبًا واستغلالًا باسم الدين»، وخرجت في وقفات احتجاجية أمام مقار رسمية، رافعين صور ذويهم وملفاتهم، ومطالبين بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وإعادة حقوقهم.

وفي تطور جديد، أعلنت السلطات المغربية توقيف صاحب وكالة الأسفار ووسيط مشتبه بتورطه في القضية، بعد تحقيقات أولية من المصالح القضائية بمراكش. وقد استمعت النيابة إلى الضحايا وأهاليهم، وأمرت بفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات القانونية حال ثبوت التهم.

هذه القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول الرقابة على وكالات السفر وتنظيم رحلات العمرة، خصوصا مع تكرار شكاوى مماثلة في المواسم السابقة، ما يطرح تساؤلات حول حماية الأهالي من عمليات النصب التي تستغل الشعائر الدينية لتحقيق أرباح مالية.

وحتى الآن، يواصل المعتمرون العالقون احتجاجاتهم، مطالبين بـحل سريع لإرجاعهم إلى المغرب، بينما يراقب الرأي العام المغربي بفارغ الصبر تحركات السلطات لتدارك هذه الكارثة الإنسانية بعدما حول الاحتيال أحلام العمرة إلى كابوس للمعاناة.