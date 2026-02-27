أُصيب متابعو الفنانة المصرية مي عز الدين بصدمة بعد إعلان زوجها أحمد تيمور خضوعها لعملية جراحية ودخولها غرفة العناية المركزة.

وقال تيمور عبر حسابه على إنستغرام: «مي تعبانة منذ أسبوعين قبل رمضان، ودخلت المستشفى منذ أسبوع، وأجرت العملية اليوم، وفي العناية المركزة حالياً.. دعواتكم لها بالشفاء».

مي عز الدين كانت تستعد للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل «قبل وبعد»، لكنها انسحبت فجأة في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى رغبتها في تقديم عمل يليق بجمهورها وعدم التسرع.

وكان من المفترض أن يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم هاني عادل، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، وريم البارودي، وليلى عز العرب، وإيمان السيد، وعماد زيادة، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج مرقس عادل.

وأثارت الأخبار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المعجبون دعواتهم بالشفاء العاجل وتمنوا لها العودة سريعاً لشاشات الدراما.