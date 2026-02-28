"عكاظ" (روما)

لقي شخص مصرعه وأصيب عشرات آخرون، (الجمعة)، إثر حادث صادم في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا، بعدما خرج ترام عن مساره واصطدم بأحد المباني، وفق ما أفادت السلطات المحلية ووسائل الإعلام. وأوضح المسؤولون أن عدد المصابين تراوح بين 20 و40 شخصًا، بينهم حالات متوسطة وخفيفة، بينما سقط شخص واحد على الأقل قتيلاً. وقد هرعت فرق الطوارئ والإسعاف فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ وضمان سلامة المنطقة، فيما فتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا عاجلًا يشمل فحص الحالة الفنية للترام ومساره، إلى جانب الاستماع لشهود العيان. وأكدت الجهات المختصة أن التفاصيل الإضافية ونتائج التحقيق ستُعلن فور اكتمال الإجراءات اللازمة، وسط حالة من الصدمة بين سكان ميلانو الذين شهدوا الحادث مباشرة.