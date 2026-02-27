بعد أكثر من 80 عامًا على واحدة من أكثر اللحظات الصادمة في تاريخ البشرية، يظهر مجددًا دفتر يوميات نادر كان بداخل طائرة «Enola Gay» التي نفّذت أول هجوم نووي في العالم على هيروشيما. هذه المرة، الدفتر لا يُعرض في متحف، بل يُعرض للبيع في مزاد قد يصل سعره إلى 950 ألف دولار.

الدفتر يعود إلى الكابتن روبرت أ. لويس (مساعد قائد الطائرة)، والذي وثّق لحظات ما قبل وأثناء الانفجار مباشرةً، وصف فيها الرعب الذي اجتاح الطاقم، حتى صرخ في لحظة صادمة: «يا إلهي ماذا فعلنا؟»، لتصبح عبارته هذه شهادة صادمة على هول الكارثة.

وكتب لويس ملاحظاته داخل قمرة قيادة شبه مظلمة، واضطر أحيانًا لاستخدام قلم رصاص بعدما نفد الحبر، وهو يصف الانفجار الهائل من ارتفاع 9 آلاف متر، معلقًا أنه «أعظم انفجار شهدته البشرية على الإطلاق».

هذا الانفجار دمر المدينة وأودى بحياة ما بين 70 و80 ألف شخص فورًا، بينما توفي آلاف آخرون لاحقًا بسبب الإشعاع، ليصبح الدفتر شاهدًا على لحظة غيّرت مجرى التاريخ العالمي.

ويحتوي الدفتر على غلاف مكتوب عليه: «قصف هيروشيما – 6 أغسطس 1945»، مع رسم يدوي لسحابة الفطر النووية، ليصبح بمثابة قطعة فريدة توثق الهول البشري مباشرة من داخل الطائرة، بعيدًا عن أي سرد ثانوي أو كتب تاريخية.