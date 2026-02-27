أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا بشأن عدد من منتجات حليب الأطفال التابعة لشركة «نوتريشيا دانون» للعلامتين التجاريتين (Bebelac و Aptamil)، وذلك إثر إبلاغ طوعي من الشركة وسحبها احترازيًا لبعض التشغيلات لاحتمالية تلوثها بمادة «سيريوليد» (Cereulide) التي تفرزها بكتيريا «باسيلس سيريوس» (Bacillus cereus)، التي قد تشكل خطرًا على صحة الرضع.

وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن السحب الطوعي الاحترازي، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، مبينةً أن التعرض لهذه المادة قد يؤدي إلى ظهور أعراض خلال فترة تتراوح بين نصف ساعة إلى 6 ساعات من استهلاك المنتج، وتشمل الغثيان والقيء المتكرر وآلام البطن، وعادةً ما تكون الأعراض قصيرة المدى وتستمر حتى 24 ساعة.

وأوضحت «الهيئة» أنه لم تُسجّل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات في المملكة حتى تاريخه.

وأوصت «الغذاء والدواء» المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق ومتابعة تنفيذ ذلك مباشرةً، ويوضح الجدول المرفق تفاصيل المنتجات وأرقام التشغيلات المشمولة بالسحب.