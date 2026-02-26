مدير عام التعليم بمنطقة عسير سابقاً الدكتور عبدالرحمن فصيّل، قال في مسامرة مع «عكاظ» إن شهر رمضان مناسبة كبيرة لاجتماع الأهل والأصدقاء والأحبة خلال أمسياته الجميلة، مؤكداً أنه من الطبيعي جداً أن نخص رمضان ببعض الأطباق التي لا تأتي إلا فيه، لطول فترة الصيام، ولأن هذه الأطباق لا نجدها في غيره..

لا عادة محددة

• ماذا يعني أن يعود عليك رمضان؟

•• رمضان لقاء سنوي يحرص الجميع على الاستفادة من روحانية هذا الشهر في العبادة والطاعة، وهو أيضاً مناسبة لاجتماع الأهل والأصدقاء والأحبة في أمسياته الجميلة.

• هل يتغيّر برنامجك اليومي في رمضان؟

•• برنامجي الرمضاني لا يتغير كثيراً ويعتبر استمراراً لبرنامجي في أيام الفطر وربما يزيد قليلاً في الأمور التعبدية في هذا الشهر الفضيل.

• ما العادة التي تحرص عليها مطلع الشهر الفضيل؟

•• لا توجد عادة معينة في هذا الشهر لأنه -كما ذكرت سابقاً- لا يختلف كثيراً عن الأشهر الأخرى.

• أي ساعة في رمضان تشعر فيها بسعادة أكبر؟

•• وقت الإفطار وحين أذهب إلى صلاة التراويح.

الإفطار خلسة

• لماذا نخصّ رمضان بالأطباق الفرايحية؟

•• طبيعي جداً أن نخصه ببعض الأطباق التي لا تأتي إلا في رمضان، لطول فترة الصيام ولأن هذه الأطباق لا تجدها في غيره.

• متى بدأت الصوم، وكيف قضيت أول يوم صيام؟

•• بدأت الصوم وأنا في المرحلة الابتدائية، وكنت أفطر خلسةً من الأهل لعدم مقدرتي على المواصلة، وحين يحين موعد الإفطار تجدني أول من يجلس أمام السفرة.

لا أحب السهر

• ما موقف والدتك ووالدك من صومك المبكر، وهل أذنا لك أو أحدهما بقطع الصيام بحكم الإرهاق؟

•• رحمهما الله، حيث كانا يشجعاننا على الصيام بطرق مختلفة، وما كانا يغضبان حين نفطر بعض الأيام خلسة رغم علمهما.

• على ماذا كانت تتسحر الأسرة في ذلك الوقت؟

•• كانت الأحوال ميسورة في ذلك الوقت، وكنا نتسحر ما يتبقى من فطور اليوم السابق.

• ما برنامجك الرمضاني من الفجر إلى السحور؟

•• بعد تناول الإفطار ثم صلاة العشاء والتراويح وبعض الزيارات حتى الساعة العاشرة، ثم التجهيز للنوم وأنا لا أسهر في رمضان.

• أي الطبخات أو الأكلات أو الأطباق تحرص على أن تكون على مائدتك الرمضانية خصوصاً المحلية؟

•• السمبوسة والشوربة والتوت.

أتابع المباريات

• من تدعو لتناول الإفطار أو السحور معك؟

•• ⁠لا أحد.

• هل تتابع برامج إذاعية أو تلفزيونية.. وما هي؟

•• أتابع البرامج التي تأتي بعد الإفطار وبعض المباريات إن وجدت.

• لماذا يسكننا حنين لأيامنا الأولى في الحياة؟

•• الإنسان يعشق البساطة بطبعة وأيامنا الأولى كانت بسيطة دون تكلف ولا بهرجة.

• أين درست المرحلة الابتدائية؟

في عدة مدارس، بداية من المدرسة السعودية ثم العزيزية ثم الرحمانية ثم البيان بقرية آل زيدي.

بطش بعض المعلمين

• من بقي من زملاء الفصل في تلك المرحلة؟

•• لقد نسيت أغلب الأسماء ولكنني ما زلت أتواصل مع البعض منهم وأقابلهم من حين إلى آخر.

• ما المواقف العالقة بالذهن من الطفولة؟

•• حينما كنت أهرب من المدرسة خوفاً من بطش بعض المعلمين.

• لماذا يتناقص عدد الأصدقاء كلما تقدم بنا العمر؟

•• طبيعي جداً هذا التناقص ولكن على المستوى الشخصي مختلف، حيث الأصدقاء المقربون في زيادة.

• ما حكمتك الأثيرة؟

•• ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.

• ما الأمنية التي تطلب من الله تحقيقها على المستوى العام والخاص؟

•• أن يحفظ الله عز وجل بلادنا قبلة المسلمين من كل خائن ومتآمر وكائد، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويعينهم على حمل الرسالة، وأن يحسن الله خاتمتنا في هذه الحياة.

• ⁠هل لك ميول رياضية، وما فريقك المفضل؟

•• نعم.. وفريقي المفضل هو الاتحاد.

• ما جديدك في شهر رمضان المبارك هذا العام؟

•• ليس هناك أي جديد.