كشف صندوق الاستثمارات العامة «PIF» أنه أسهم في دفع عجلة التوظيف في السعودية، مع أكثر من مليون وظيفة جديدة حتى الآن، مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال استثماراته منذ عام 2018.



وأوضح الصندوق، في حسابه على منصة (إكس)، أنه كان مسؤولًا عن 13% من إجمالي الوظائف الجديدة في المملكة في عام 2024.



وأشار إلى أن ذلك يؤكد دور الصندوق المستمر في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص.



وتوزعت الوظائف التي وفرها الصندوق عبر استثماراته على قطاعات إستراتيجية تشمل الطيران، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والترفيه، والتقنية، والتصنيع.



تحفيز وجذب الاستثمارات



وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد أوضح في وقت سابق، أن الإنفاق على المحتوى المحلي عبر الصندوق وشركات محفظته بلغ نحو 400 مليار ريال بين 2020 و2023. وأشار إلى أن منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق تقدم فرصا بقيمة 40 مليار ريال بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.



وأفاد بأن البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار النسختين السابقتين تعزز من الأثر الذي حققه الصندوق بهدف تمكين القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة.



وبين أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمو القطاع الخاص وتحفيز قدرته على الابتكار وتعزيز دوره في الاقتصاد وصولا إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



3 مسارات أساسية



وأفاد الرميان بأن الصندوق ينفذ ذلك عبر إستراتيجية متكاملة من خلال 3 مسارات أساسية هي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين وتوطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفقا لمحافظ الصندوق.



وذكر أن العديد من شركات التصنيع الناشئة تستفيد من برنامج مسرعة الأعمال الصناعية الذي أطلقه الصندوق؛ لتمكين تلك الشركات من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها في المملكة ومواءمتها مع متطلبات شركات محفظة الصندوق، كما تابع الصندوق الاستثمار في رأس المال البشري عبر تنمية المواهب والكفاءات المحلية بما يدعم توطين سلاسل التوريد ونقل المعرفة.