قالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا غورغييفا في مقابلة مع «فوكس بيزنس» أمس (الجمعة): «إن الصندوق يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً هذا العام، مع معدل بطالة عند حوالى 4% ونمو هائل للشركات الجديدة سيتيح وظائف جديدة».



ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي، متوقعاً نمواً بوتيرة ثابتة في 2026 ومساراً ضبابياً للتضخم.



وأكد الصندوق في أول توصياته بشأن السياسة لإدارة ترمب أن العجز في الولايات المتحدة سيظل في نطاق يراوح بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، وهو أكثر من مثلي المستويات التي يستهدفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، فيما ستصل الديون المجمعة للحكومة إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.



وأكمل صندوق النقد مراجعة المادة الرابعة للاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن النمو الاقتصادي المتوقع للولايات المتحدة لعام 2026 سيبلغ 2.4%، بما يتوافق مع توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ليناير.



وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ 2% بحلول أوائل 2027، في حين سيظل العجز في الحساب الجاري مرتفعاً ضمن نطاق يراوح بين 3.5% و4% من الناتج المحلي، مدفوعاً بالاقتراض المتزايد من الخارج والتدفقات المالية غير المقيمة للمقيمين.



وأوضح الصندوق أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة سيظل أقل من نصف معدل ما قبل الجائحة، نتيجة تباطؤ نمو السكان، فيما يُتوقع أن يظل معدل البطالة قرب 4% خلال 2026 و2027.