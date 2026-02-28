ردت الفنانة المصرية رحمة محسن، على الانتقادات التي وجهت لها إثر مشاركتها التمثيلية الأولى في مسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان المصري أحمد العوضي، والذي يعرض حالياً ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.

دعم العوضي

وأكدت رحمة محسن لـ«عكاظ» أن ترشيحها للدور جاء عبر الفنان أحمد العوضي، مشيرة إلى أنه آمن بموهبتها منذ بداياتها في الغناء، وكان داعمًا رئيسيًا لها في كل خطواتها الفنية.

وقالت: لا أرد على الانتقادات السلبية، لكني أولي اهتمامًا بالآراء الإيجابية، معتبرة أن الاستفادة من النقد البناء أمر ضروري لأنها تؤمن بحق كل شخص في التعبير عن رأيه.

وأضافت: أسلوب النقد في الفترة الأخيرة أصبح قاسيًا ومؤذيًا، ويتحول أحيانًا إلى تجريح وإهانة، مؤكدة أنها لا تركز على النقد الهدام، خاصة أنه من المستحيل أن يتفق الناس جميعًا على رأي واحد.

ويجمع مسلسل «علي كلاي» كلاً من أحمد العوضي، درة، محمد ثروت، طارق الدسوقي، انتصار، صفوة، رحمة محسن، مروة الأزلي، يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.