توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انخفاض أسعار النفط فور انتهاء العمليات العسكرية التي تقودها إدارته في إيران.



وأدلى ترمب بتصريحاته في المكتب البيضاوي قبيل اجتماعه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قائلا: «قد ترتفع أسعار النفط لفترة قصيرة لكنها ستنخفض لاحقا».



8 % ارتفاع



ارتفعت أسعار النفط بنحو 8%، أمس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، مع اتساع رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مما أدى إلى تعطيل شحنات النفط والغاز في الشرق الأوسط وتفاقم المخاوف من صراع طويل الأمد.