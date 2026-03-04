نظّمت غرفة مكة المكرمة حفل الإفطار السنوي بحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي الدول، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال، حيث كان في استقبال الضيوف رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله صالح كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، في مشهد يعكس حرص الغرفة على ترسيخ ثقافة التواصل وبناء جسور الشراكة مع الشركاء الدوليين.

ويهدف الإفطار السنوي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع البعثات الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز حضور مكة المكرمة على خارطة الملتقيات الاقتصادية الدولية.

وأكدت الغرفة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي امتدادًا لنهجها في دعم قطاع الأعمال، وتطوير بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة، عبر بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية.

وبيّنت الغرفة أن استراتيجيتها تنطلق من تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتنمية بيئة الأعمال في مكة المكرمة، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات نوعية تواكب احتياجات المستثمرين، وتسهم في استدامة النمو الاقتصادي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية المستدامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه المبادرات التي تعكس الصورة الحضارية للمملكة، وتسهم في بناء شراكات تخدم اقتصاد مكة المكرمة وتدعم نمو مجتمع الأعمال.