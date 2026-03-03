أعلنت السعودية للطاقة تسجيل أعلى إيرادات تشغيلية في تاريخها خلال 2025 بقيمة 102.2 مليار ريال، بنمو 15.3%، فيما ارتفع صافي الربح 88.9% ليبلغ 12.98 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الطلب وتسارع تنفيذ المشاريع وتحسن الكفاءة التشغيلية.



وارتفع إجمالي الربح إلى 20.8 مليار ريال (+18.9%)، فيما قفز الربح التشغيلي 62.1% إلى 19.1 مليار ريال، مستفيداً من نمو الإيرادات وأثر المقارنة بعد تسجيل مصروفات غير متكررة في 2024. كما بلغ الربح قبل الفوائد والإهلاك والزكاة والضرائب 41.5 مليار ريال بنمو 10.1%.



تصنيفات قوية



وعززت الشركة مركزها المالي بتمويلات بلغت 56 مليار ريال، مع تصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى A+ وAa3. وعلى صعيد التشغيل، تعمل على تطوير مشاريع توليد تقارب 24 جيجاواط، وربط 12.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وتشغيل منظومات تخزين بقدرة 8 جيجاواط ساعة، فيما ارتفع عدد المشتركين إلى 11.5 مليون مشترك.