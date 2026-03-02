أكد الفنان المصري دياب أنه لا يرغب في التعاون مرة أخرى مع الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وذلك بعد تجربة سابقة في عمل فني لم تكن مرضية بالنسبة له.

أفضل من يثير الضحك

أضاف دياب خلال لقائه في برنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي يعرض حالياً ضمن موسم رمضان 2026، أن الفنان المصري مصطفى غريب يتمتع بقدرة على إضحاك الجمهور أكثر منه، معبرًا عن إعجابه بأسلوبه الكوميدي.

شريكته المثالية في السينما

وعند الحديث عن اختيار شريك أو شريكة في فيلم من بطولته، اختار دياب النجمة منى زكي، متجنبًا الخيارات الأخرى المطروحة مثل مي عز الدين ومي عمر ومي كساب، مشيرًا إلى أنها الأنسب لتجسيد العمل الفني برفقته.

أعماله في رمضان 2026

ويعرض حالياً للفنان دياب في موسم دراما رمضان 2026 مسلسل «هي كيميا»، حيث يبتعد عن أدوار الشر ويظهر بشخصية كوميدية ضمن أحداث العمل.

فريق وصناع العمل

ويجمع مسلسل «هي كيميا» بجانب دياب عدداً من النجوم إلى جانبه، أبرزهم مصطفى غريب، مريم الجندي، سيد رجب، محمد عبدالعظيم، ميشيل ميلاد وآخرون، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري.