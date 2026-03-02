وصفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعي بالفتنة التي تخرّب البيوت وتسبب مشكلات.

«أوحش حاجة»

وقالت: «السوشيال ميديا أوحش حاجة في الحياة، أنا عن نفسي مبحبهاش، بس الواحد مضطر يتعامل معاها عشان شغله، لكن نفسي ارجع زي زمان»، فيما وصفت تجربة العمل مع أصدقائها بأنها «حلوة أوي، بنفهم بعض والدماغ تمشي مع بعض، وبعد ما اشتغلنا مع بعض عارفين كل حاجة».

وأجابت عبدالعزيز عن مجموعة من الأسئلة السريعة خلال لقائها مع منصة MBC Shahid، التي تعرض مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان» ضمن موسم دراما رمضان 2026، كاشفة جوانب من شخصيتها وأسلوب تعاملها في الحياة والعمل، إذ أظهرت مزيجاً من الصراحة والحذر، وكشفت جوانب إنسانية وعملية في شخصيتها.

الثقة والبطولة

وعن مدى ثقتها بالآخرين، قالت ياسمين: «دلوقتي لا، كان زمان بيحصل معايا»، وحول شعورها تجاه البطولة المطلقة، وصفتها بأنها «حلوة وجميلة»، فيما أكدت أن المجاملة في العمل ليست من أسلوبها، لكنها أحياناً «تجبر بخاطر حد»، وعن الصراحة الزائدة، قالت: «أنا كنت زمان صريحة زيادة عن اللزوم ولغاية دلوقتي، بس حالياً بقيت أسكت أكتر وأخد بالي أوي من الكلام».

«وننسى اللي كان»

وتواصل ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسل «وننسى اللي كان» بالتزامن مع عرض حلقاته، والعمل يشارك في بطولته كريم فهمي، شيرين رضا، منة فضالي، خالد سرحان، إدوارد، محمد لطفي، محمود حافظ، إلهام وجدي، سينتيا خليفة، لينا صوفيا، ليلى عز العرب، دارين حداد، يارا قاسم، محمود عزب، أحمد التهامي، عمر شرقي، أسماء سليمان، جيهان خيري، آية عبدالرازق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.