شاركت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2026، الذي أُقيم أمس الأول (الأحد) برعاية وحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تحت شعار «بيئة آمنة.. لمستقبل مستدام».

وتشرّف جناح الإدارة بزيارة نائب أمير المنطقة، حيث كان في استقباله مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، واستمع إلى شرح موجز من الطلاب والطالبات حول مشاركاتهم وابتكاراتهم ومشاريعهم المتنوعة في مجالات الأمن والسلامة، مثمّنًا الجهود المبذولة في تعزيز ثقافة السلامة وتحقيق بيئة آمنة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منيرة المهاشير حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مجالات الأمن والسلامة، تفعيلًا لشعار هذا العام «بيئة آمنة.. لمستقبل مستدام»، مؤكدةً أن الطلبة يمثلون الشريحة الأوسع في المجتمع، ويُعوَّل عليهم في الإسهام بالوقاية من المخاطر والكوارث بمختلف أنواعها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، كما رفعت مدير عام التعليم شكرها وتقديرها لنائب أمير المنطقة الشرقية على تشجيعه الدائم لأبنائه وبناته الطلبة للمضي قدمًا في تنمية مواهبهم وابتكاراتهم في مجالات الأمن والسلامة، كما قدّمت شكرها لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.

يذكر أن جناح الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية شهد مشاركات نوعية كان من أبرزها استخدام الروبوت لاستقبال الزوار والمشاركة في العروض والفعاليات التفاعلية المرتبطة بالسلامة، واستعراض لمشروع الطالب خالد حناوي من ثانوية الظهران الأهلية بعنوان (AutoDFT)، وهو منصة مبتكرة ذاتية التشغيل متعددة المجالات، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتعلم النشط والمحاكاة الفيزيائية الكمية لاكتشاف مواد متقدمة تُسهم في تطبيقات الدفاع المدني، من منع الحرائق وحماية المباني إلى دعم عمليات الإنقاذ، ومشروع للطالبة صفية السويدان من ثانوية سناء الجعفري بعنوان (إرث)، وهو نظام تنبؤي للرصد الهيكلي للمباني التراثية باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومشروع للطالبة غدير الصادق من متوسطة عالم الموهبة العالمية بعنوان (EchoTap)، وهو روبوت يستخدم الاستشعار النشط عبر الطرق على الرمال وتحليل الاهتزازات بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات مبكرة للزلازل، ويتميّز بانخفاض تكلفته وملاءمته للبيئات الصحراوية، ومشروع طلاب الثانوية التقنية من الطلاب هشام النزر، وعبدالله النزر، ومحمد المهيدب، وأوس الزهراني بعنوان (RescueEye – عين الإنقاذ)، وهو طائرة درون ذكية مزوّدة بحساسات بيئية وكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسهم في اكتشاف الأشخاص، ورصد الغازات الخطرة، وقياس درجات الحرارة في مواقع الحوادث، دعمًا لاتخاذ القرار بسرعة وكفاءة.

وفي ختام المعرض كرّم نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، نظير مشاركة تعليم المنطقة وجهوده في غرس ثقافة ومفهوم الأمن والسلامة في نفوس الطلبة، وتعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على بيئة آمنة ومستدامة.