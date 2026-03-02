كشف مدير أعمال الفنان المصري هاني شاكر مستجدات حالته الصحية بعد نقله إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية عقب خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

نزيف حاد وتدخل جراحي

وأكد مدير أعمال هاني شاكر في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن أمير الغناء العربي ما زال يخضع للمتابعة الدقيقة داخل العناية، موضحًا أنه تعرض لنزيف حاد في القولون استلزم تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

متابعة طبية دقيقة

وأشار مدير أعماله إلى أن حالته تشهد تحسنًا تدريجيًا، إلا أن الفريق الطبي فضل الإبقاء عليه تحت الملاحظة لفترة إضافية كإجراء احترازي لضمان استقرار وضعه الصحي بشكل كامل.

دعوات ودعم نقابي

وكانت الفنانة المصرية نادية مصطفى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قد دعت الجمهور إلى الدعاء للفنان هاني شاكر بالشفاء العاجل، متمنية له تجاوز الأزمة والعودة قريبًا إلى نشاطه الفني.

آخر حفلات هاني شاكر

وكان هاني شاكر أحيا سابقاً أول حفل له بعد جراحة في العمود الفقري بالإمارات، وظهر جالسًا على كرسي نظرًا لظروفه الصحية، موجهًا رسالة مؤثرة لجمهوره أكد فيها أنه ما زال يتعافى، معربًا عن امتنانه الكبير لدعمهم وحبهم خلال فترة تعافيه.