كشفت تقارير محلية في مصر عن حالة من التململ داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على خلفية تحفظات عدد من اللاعبين الأساسيين تجاه الأسلوب الفني الذي ينتهجه المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك في ظل تراجع النتائج والمستوى خلال المرحلة الأخيرة من الموسم.



وجاءت هذه الأنباء عقب تعادل الأهلي مع فريق زد بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي نتيجة اعتُبرت بمثابة إهدار نقطتين في سباق المنافسة على اللقب.



وبحسب ما أوردته مصادر مقربة من النادي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، فإن عدداً من الركائز الأساسية داخل الفريق لا يبدون اقتناعاً كاملاً بالنهج التكتيكي الحالي، ويرون أن التحولات التي طرأت على أسلوب اللعب أثرت سلباً على هوية الفريق وشخصيته داخل الملعب.



وأوضحت التقارير أن أبرز نقاط التحفظ تتعلق بتراجع الاعتماد على الضغط العالي، الذي مثّل أحد السمات المميزة للأهلي في مواسم سابقة، مقابل تبني توجه يميل إلى التمركز في وسط الملعب واللجوء إلى ضغط متأخر على المنافسين، وهو ما يعتبره بعض اللاعبين تقليصاً لقدرتهم على فرض الإيقاع والتحكم في مجريات اللعب.



وفي سياق متصل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض اللاعبين يميلون خلال الشوط الثاني من المباريات إلى رفع نسق الضغط الهجومي بصورة أكبر مما تتضمنه التعليمات الفنية، في محاولة لاستعادة المبادرة ميدانياً، وهو ما يعكس وجود تباين في الرؤى بشأن إدارة المباريات.



ويحتل الأهلي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الزمالك، فيما يستعد الفريق لخوض مواجهة قوية أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال شهر مارس الجاري، في اختبار قاري من شأنه أن يعيد تقييم المسار الفني للفريق في المرحلة القادمة.