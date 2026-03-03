دعت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الإثنين)، المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أكثر من 14 دولة في الشرق الأوسط «على الفور». وقالت عبر منشور على منصة «إكس»: «غادر الآن عبر وسائل النقل التجارية نظرًا للمخاطر الأمنية الجسيمة».

وجاء التحذير في ظل استمرار الضربات الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، وما يرافقها من توتر أمني متصاعد في المنطقة.

استخدام الوسائل التجارية المتاحة

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية مورا نامدار إن الوزارة حثّت الأمريكيين على مغادرة الدول المعنية عبر الوسائل التجارية المتاحة، مشددة على أهمية التحرك السريع قبل أي تطورات قد تعيق حركة السفر.

قائمة الدول المشمولة بالتحذير

وشمل التحذير كلاً من: البحرين، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، الكويت، لبنان، سلطنة عُمان، قطر، السعودية، سورية، الإمارات، واليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، داعية مواطنيها إلى متابعة التحديثات الأمنية والالتزام بتعليمات السفارات والقنصليات الأمريكية في تلك الدول.