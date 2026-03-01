أعلن نادي برشلونة غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، المقررة الثلاثاء القادم، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بيان برشلونة

وقال النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مباراة السبت ضد فياريال، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود كسر في الجانب الداخلي لمحجر عينه اليسرى، وسيغيب اللاعب عن مواجهة أتلتيكو مدريد».

أرقام ليفاندوفسكي

وشارك المهاجم البولندي في 32 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مهمة شبه مستحيلة

وتبدو مهمة برشلونة في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا شبه مستحيلة، بعد الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».