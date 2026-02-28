أرسل أسطورة الدفاع الإيطالي باولو مالديني قميصه مع نادي ميلان موقعاً منه إلى مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد مارتين مع رسالة حملت أطيب التمنيات بيوم ميلاد سعيد، وبالتوفيق في مسيرته الكروية مع خالص المودة ممهورة بتوقيع أيقونة ميلان التاريخية باولو مالديني.
وجاءت هذه الهدية بعد انتشار لقب جيرارد مالديني بين زملائه والجماهير من باب الإشادة بتطور مستواه الدفاعي هذا الموسم.
وعرف جيرارد مارتين بين زملائه اللاعبين بإعجابه الشديد بأسطورة ميلان باولو مالديني ويعتبره قدوته الأولى في الملاعب وهو ما صرح به علانية في تصريحاته الإعلامية. ويطلق لاعبو البارسا على مارتين لقب «مالديني» في غرفة الملابس.
وتعد مبادرة مالديني بمثابة دفعة معنوية كبيرة لتعزيز الثقة ودعمه في تقديم مستويات تليق باللقب الذي بات يطلق عليه في الأوساط الرياضية العالمية.
The legendary Italian defender Paolo Maldini sent his signed shirt from AC Milan to Barcelona defender Gerard Martin along with a message wishing him a happy birthday and good luck in his football career, with heartfelt affection signed by the historic Milan icon Paolo Maldini.
This gift came after the nickname "Gerard Maldini" spread among his teammates and fans as a tribute to his improved defensive performance this season.
Gerard Martin is known among his fellow players for his great admiration for Milan legend Paolo Maldini, whom he considers his primary role model on the pitch, a sentiment he has publicly expressed in his media statements. Barcelona players refer to Martin as "Maldini" in the locker room.
Maldini's initiative serves as a significant morale boost to enhance confidence and support him in delivering performances worthy of the title that has now been attributed to him in global sports circles.