أرسل أسطورة الدفاع الإيطالي باولو مالديني قميصه مع نادي ميلان موقعاً منه إلى مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد مارتين مع رسالة حملت أطيب التمنيات بيوم ميلاد سعيد، وبالتوفيق في مسيرته الكروية مع خالص المودة ممهورة بتوقيع أيقونة ميلان التاريخية باولو مالديني.


وجاءت هذه الهدية بعد انتشار لقب جيرارد مالديني بين زملائه والجماهير من باب الإشادة بتطور مستواه الدفاعي هذا الموسم.


وعرف جيرارد مارتين بين زملائه اللاعبين بإعجابه الشديد بأسطورة ميلان باولو مالديني ويعتبره قدوته الأولى في الملاعب وهو ما صرح به علانية في تصريحاته الإعلامية. ويطلق لاعبو البارسا على مارتين لقب «مالديني» في غرفة الملابس.


وتعد مبادرة مالديني بمثابة دفعة معنوية كبيرة لتعزيز الثقة ودعمه في تقديم مستويات تليق باللقب الذي بات يطلق عليه في الأوساط الرياضية العالمية.