أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه يجب طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم عند التحدث إلى الخصوم أثناء المواجهات.



وأضاف إنفانتينو لشبكة «سكاي نيوز»: «على الحكام أن ينطلقوا من افتراض أن اللاعبين قد قالوا»شيئاً لا ينبغي لهم قوله«.



وقال إنفانتينو إنه ينبغي التعامل مع الحالات الفردية من قبل الهيئات المعنية، لكن كرة القدم بشكل عام يجب أن تتحرك وتكون حاسمة لإدخال شيء له»تأثير رادع«.



وأضاف:»تمت مناقشة هذه القضية في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ويلز في نهاية هذا الأسبوع«.



وأكمل:»تم الاتفاق على إجراء مشاورات لوضع تدابير لمنع اللاعبين من إخفاء ما قد يقولونه للخصم«.



وأوضح إنفانتينو:»إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئاً ما وكان لهذا عواقب عنصرية فيجب طرده بالطبع".