أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أمس (السبت)، تعليق كافة مسابقاته حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وقال الاتحاد اللبناني في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يُعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل كافة المباريات والبطولات والنشاطات اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الراهنة وحرصاً على السلامة العامة، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفقاً للمستجدات».

تعليق النشاط الكروي في البحرين

كما أعلن الاتحاد البحريني عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، تأجيل جميع المباريات حتى إشعار آخر، للسب ذاته.

تأجيل مباراتين في قطر

وعلى ذات النهج، أعلنت رابطة الدوري القطري لكرة القدم تأجيل مباراتين كان مقرراً إقامتهما أمس.

وأوضحت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تأجيل مباراتي الشمال وقطر، والعربي والسيلية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري، حتى إشعار آخر، على أن يتم تحديد المواعيد الجديدة لاحقاً.