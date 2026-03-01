كشفت الفنانة المصرية هبة السيسي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي، وذلك من خلال ظهور جديد شاركته مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حليقة الرأس

ونشرت هبة السيسي مقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» على حسابها بمنصة «إنستغرام»، ظهرت خلاله حليقة الرأس، في إشارة واضحة إلى تأثير العلاج، بينما بدت قوية ومتماسكة.

وتفاعل عدد كبير من أصدقائها ومتابعيها مع الفيديو، حيث انهالت عليها رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل، متمنين لها تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة إلى حياتها الطبيعية بكامل عافيتها.

تفاصيل المرض

وكشفت الفنانة هبة السيسي خلال ظهورها في برنامج «ميس إيجيبت» عن تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان والآلام التي تعرضت لها أثناء فترة العلاج، مؤكدة أن المرحلة كانت صعبة جدًا خصوصاً بعد خضوعها لعملية جراحية كبرى، لكنها استطاعت تجاوزها بفضل الله.

وأعربت هبة السيسي عن امتنانها الكبير لكل من سأل عنها ودعا لها من القلب، مشيرة إلى أن الدعم والمساندة الصادقة من الأصدقاء والجمهور كان له أثر بالغ في تخفيف معاناتها، مؤكدة أنها الآن في حالة صحية أفضل وتشعر بالقوة والاطمئنان بفضل دعوات من حولها.