أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، أن سقوط مزيد من القتلى الأمريكيين خلال المهمة القتالية في إيران «أمر مرجّح»، مشددًا على أن العمليات العسكرية ستتواصل «حتى تحقق الولايات المتحدة أهدافها بالكامل».

وقال ترمب، في مقطع فيديو نشره عبر منصته «تروث سوشيال»، إن «العمليات القتالية مستمرة بكامل قوتها، وستبقى كذلك حتى تحقيق جميع أهدافنا. لدينا أهداف قوية للغاية»، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الأهداف أو جدولها الزمني.

حداد على 3 عسكريين.. وتحذير من خسائر إضافية

وأعلن الرئيس الأمريكي مقتل 3 عسكريين أمريكيين في وقت سابق، مؤكدًا أن الأمة في حالة حداد. وأضاف: «كأمة واحدة، ننعى الوطنيين الذين قدموا التضحية الكبرى من أجل بلدنا. وبينما نواصل المهمة النبيلة التي ضحوا من أجلها بأرواحهم، ندعو بالشفاء العاجل للجرحى، ونرسل محبتنا وامتناننا لأسر الشهداء».

وتابع: «للأسف، من المرجح أن يكون هناك المزيد قبل أن تنتهي هذه العملية. هذا هو الواقع. وربما يكون هناك المزيد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك».

«مئات الأهداف» وادعاء مقتل خامنئي

واحتفى ترمب بما وصفه بـ«نجاح» الضربات الأمريكية الأولى، مدعيًا أنها أصابت «مئات الأهداف» ودمرت جزءًا كبيرًا من البحرية الإيرانية، إضافة إلى منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني وأنظمة الدفاع الجوي.

كما تطرق لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، قائلًا: «لقد فُقدت القيادة العسكرية بأكملها»، مضيفًا أن عناصر من الجيش الإيراني «يسعون الآن للاستسلام».

ووصف الضربات بأنها «بداية لهجوم أطول»، مؤكدًا أن العمليات القتالية «مستمرة بكامل قوتها» لتحقيق أهداف الإدارة.

دعوة للاستسلام.. ووعود بـ«حصانة كاملة»

وأعلن ترمب أن أفراد «الحرس الثوري» الذين يلقون أسلحتهم سيحصلون على «حصانة كاملة»، محذرًا من أن من يرفضون ذلك «سيواجهون الموت المحتوم». وقال: «أحثّ الحرس الثوري والشرطة العسكرية الإيرانية مرة أخرى على إلقاء أسلحتهم والحصول على حصانة كاملة، أو مواجهة موت محقق لن يكون سهلاً».

رسائل مباشرة إلى الشعب الإيراني

وفي رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، قال ترمب إن الشعب «رحب بالهجوم ومقتل خامنئي»، مضيفًا: «في جميع أنحاء إيران دوّت الهتافات في الشوارع عند إعلان وفاته».

وختم بالقول: «اغتنموا هذه اللحظة.. كونوا شجعانًا وجريئين وأبطالًا، واستعيدوا وطنكم. أمريكا معكم. لقد قطعت لكم وعدًا ووفيت به، والباقي عليكم، لكننا سنكون هناك للمساعدة»