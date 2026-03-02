استوعبت أسواق العملات المشفرة التي تعمل على مدار الساعة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مطلع الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يُقيّم تجار الأصول الرقمية، وسط حالة من القلق والتوتر، مخاطر انتقال العدوى المحتملة من تحركات أسعار النفط الخام عند افتتاح الأسواق الأمريكية اليوم.



وتضررت «بيتكوين» وغيرها من العملات المشفرة أمس الأول من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء حملة قصف ضد إيران. أعقب ذلك ارتداد حذر بعد ورود أنباء عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، غير أن الأسعار ظلت قريبة إلى حد كبير من مستوياتها المسجلة الجمعة الماضية.



وارتفعت اليوم «بيتكوين» بنحو 0.7% إلى حوالى 66,150 دولاراً بحلول الساعة 6:22 صباحاً بتوقيت لندن.



توقعات الفائدة



وعكست الأسواق التقليدية في آسيا ما قد يكون متوقعاً مشاهدته على مدى اليوم مع تفاعل المستثمرين مع أحدث تطورات الصراع في الشرق الأوسط.



وتراجعت مؤشرات قياسية من بينها مؤشر «نيكي 225» الياباني ومؤشر «هانغ سنغ» في بورصة هونغ كونغ، بينما سجل النفط أكبر قفزة سعرية له في 4 أعوام.



ومن المرجح أن تضغط أسعار النفط المرتفعة على العملات المشفرة، التي تتأثر تحركاتها السعرية بتوقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد يؤدي التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة إلى تأجيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة القادم، ما يضر بالأصول عالية المخاطر.