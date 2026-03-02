عززت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا مكاسبها خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من تعطل تدفقات الطاقة العالمية جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي أدى لتوقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 47.7% إلى 47.2 يورو لكل ميجاواط لكل ساعة، في تمام الساعة 03:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



تصاعد التوترات



ويأتي هذا بعدما أعلنت «قطر للطاقة» تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، حيث يأتي جزء كبير من شحنات الغاز المتجهة إلى أوروبا من الدوحة ويمر عبر مضيق هرمز، الذي توقفت فيه حركة الشحن أخيراً؛ بسبب تصاعد التوترات.



وفي محاولة لتهدئة الأسعار، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن واردات الاتحاد من الغاز متنوعة بشكل جيد، فضلًا عن امتلاء خزانات الغاز في المنطقة بمستويات كافية.