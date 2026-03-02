أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي)، مرتفعًا أمس (الإثنين) بنسبة 0.13% كاسبًا نحو 13.36 نقطة، عند مستوى 10,489 نقطة، وسجلت أسهم 189 شركة تراجعاً، فيما ارتفعت أسهم 74 شركة، وحافظت 4 شركات على مستوياتها دون تغيير.



وافتتح مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بداية تداولاته، أمس (الإثنين) عند مستوى 10,490 نقطة، وبتداولات بلغت 7.2 مليار ريال.



وافتتح مؤشر السوق جلسة اليوم عند 10490 نقطة، وتراجع خلال التداولات إلى أدنى مستوى عند 10366 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10586 نقطة.



وتزامن مع ارتفاع المؤشر، زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9.24 تريليون ريال، بزيادة قيمتها 98.11 مليار ريال.



وساهم في ارتفاع القيمة السوقية للشركات استحواذ أرامكو على نحو 67.63% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في المؤشر، إذ ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.63% بأرباح سوقية للشركة قيمتها 101.64 مليار ريال، ورغم حصة الشركة العالية إلا أن أسهمها الحرة لا تتجاوز 15% من إجمالي وزن المؤشر، لوجود قيود عن حركة الشركات الكبرى في وزن المؤشر بما لا يتجاوز 15%.



وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، عقب استمرار المواجهات العسكرية في الدول المجاورة.



وتثير التطورات مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات واستقرار سلاسل التوريد في أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، ما دفع عقود الخام إلى الصعود وسط زيادة الطلب على الأصول الآمنة وترقب الأسواق لأي اضطرابات محتملة في الإنتاج أو الشحن.