سجلت المؤسسات الأجنبية خلال شهر فبراير 2026 صافي مشتريات بقيمة 3.7 مليار ريال في السوق الرئيسية.



واستحوذت المؤسسات الأجنبية على 44.9% من إجمالي عمليات الشراء في سوق الأسهم الرئيسية، مقابل 40.7% من إجمالي عمليات البيع، وذلك وفقاً للتقرير الشهري للتداول والملكية حسب الجنسية الصادر عن تداول السعودية.



3.2 مليار ريال مبيعات السعوديين



وبحسب تقرير «تداول»، سجل إجمالي الأفراد السعوديين صافي مبيعات بلغ 3.2 مليار ريال.



وبلغ صافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 831 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 1.7 مليار ريال.



وسجلت المحافظ المدارة صافي مبيعات بلغ 321 مليون ريال، كما بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 409 ملايين ريال. وسجلت المؤسسات السعودية صافي مبيعات بلغ 711 مليون ريال.