طرحت المديرية العامة للأمن العام مقترحاً بتعديل لائحة نظام المرور بهدف إعادة تسجيل المركبات المستوردة لغرض الاقتناء، والسماح بسيرها على الطرق لاحقاً، وذلك بعد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في نظام المرور.

ويهدف المقترح إلى تمكين هواة المركبات الأثرية من قيادة مركباتهم ضمن إطار نظامي واضح، ووضع ضوابط تحكم النشاط وتحدّ من الممارسات غير النظامية.

وتضمّن المقترح تعديل المادة (8/7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص التالي: «تُسجَّل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتُستثنى من الفحص والتأمين».

كما اشتمل التعديل المقترح على إضافة مادة جديدة تنص على أنه: «يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يُسمح بسيرها على الطريق بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته».