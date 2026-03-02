يصل مدافع فريق الاتحاد البرازيلي فابينيو إلى محطة مميزة في مسيرته مع نادي الاتحاد السعودي، بعدما خاض 100 مباراة بقميص «العميد» في مختلف المسابقات.



وسجل فابينيو خلال هذه المسيرة 5 أهداف، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 12 مساهمة، رغم أن أدواره داخل الملعب ترتكز بشكل أساسي على الجوانب الدفاعية وتنظيم خط الوسط.



ولم تقتصر بصمته على الأرقام الهجومية فقط، بل كان عنصراً مهماً في تحقيق التوازن التكتيكي للفريق، بفضل قدرته على قطع الكرات وبناء اللعب من الخلف ومنح الحرية لزملائه في التقدم للأمام.



وتمثل مباراة المئوية علامة فارقة في مشوار اللاعب مع الاتحاد، وتعكس استمراريته وثبات مستواه منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.