قبل 100 يوم فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، يشهد الحدث الكروي الأبرز عالمياً طلباً غير مسبوق على التذاكر، في وقت تسجّل فيه الأسعار مستويات مرتفعة جداً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.



وتراوح أسعار التذاكر بين 900 دولار للمباراة الافتتاحية، ونحو 8000 دولار للمباراة النهائية، ما يجعل حضور البطولة مكلفاً لشريحة واسعة من الجماهير. وتبدأ أسعار تذاكر النهائي من 2000 دولار، فيما تصل إلى 8680 دولاراً لأفضل المقاعد.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد طرح نحو 7 ملايين تذكرة للبيع إجمالاً. ويُسمح لكل شخص بشراء 4 تذاكر كحد أقصى للمباراة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يشتريه 40 تذكرة طوال فترة البطولة.



وخلال المرحلة الأولى من البيع، التي جرت عبر قرعة أُقيمت في أكتوبر، تم بيع نحو مليوني تذكرة. أما المرحلة الثانية، التي نُظمت في ديسمبر ويناير واعتمدت أيضاً نظام القرعة، فقد استقطبت رقماً قياسياً بلغ 508 ملايين طلب.



وتتجاوز أسعار معظم التذاكر حاجز 200 دولار في المباريات التي تجمع منتخبات كبرى، في ظل الإقبال الكثيف المتوقع على مواجهات الدورين المتقدمين.



ولا تشمل هذه الأرقام الأسعار المعروضة عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ«فيفا». فقد عُرض أحد مقاعد الفئة الثالثة لمباراة نهائي 19 يوليو، المقررة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بسعر بلغ 143.75 ألف دولار، أي أكثر من 41 ضعف قيمته الأصلية البالغة 3450 دولاراً، في مؤشر واضح إلى حجم الطلب الاستثنائي على تذاكر البطولة.