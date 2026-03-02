استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خدمات الثنائي أحمد الجليدان وصالح الشهري، بعد مشاركتهما في تدريبات مساء الأحد بصورة تدريجية، إثر تعافيهما من الإصابتين العضليتين اللتين أبعدتهما عن المباريات الماضية.



وتأتي عودة اللاعبين في توقيت حاسم قبل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النادي الأهلي، المقررة الجمعة القادمة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يحمل أهمية تنافسية كبيرة لكلا الطرفين.



وكان الجليدان قد غاب عن آخر 4 مباريات عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة نادي النصر، فيما افتقد الجهاز الفني خدمات الشهري في 6 مباريات بسبب إصابة في عضلة الساق.



ويمثل انضمام الثنائي إلى التدريبات دعمًا فنيًا ومعنويًا للمدرب، في ظل سعي الاتحاد لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثانيًا بـ59 نقطة، ما يضفي على المواجهة القادمة أبعادًا تنافسية مباشرة في سباق المراكز المتقدمة.