توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق خاصة الشرقية منها، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.