أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات على فريق غلطة سراي التركي، إثر قيام جماهيره بإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية والتسبب في اضطرابات خلال رحلته الأسبوع الماضي لملاقاة يوفنتوس الإيطالي في الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



ولن يتمكن نادي غلطة سراي التركي من بيع تذاكر لمشجعيه في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الثلاثاء القادم في ذهاب دور الـ 16.



وذكرت ‌تقارير إعلامية ‌أن رجلًا وابنته أُصيبا ‌بجروح ⁠بعد إلقاء ألعاب نارية ⁠على مشجعي يوفنتوس في تورينو.



وخسر غلطة سراي 2ـ3 أمام مضيفه يوفنتوس، الأربعاء الماضي، لكنه تأهل إلى دور 16 بنتيجة 7ـ5 في مجموع مباراتي الملحق ⁠بفضل هدفين في الوقت الإضافي ‌ليمنع الفريق ‌الإيطالي الذي لعب بعشرة لاعبين، من تعويض ‌خسارته ذهابًا.



وبعد خسارته 2ـ5 في إسطنبول، ‌كان يوفنتوس في موقف صعب، لكنه فرض وقتًا إضافيًا على منافسه وبدا أن الكفة ستميل لصالحه قبل أن يسجل فيكتور ‌أوسيمن في نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي ويضيف ⁠باريش ألبر ⁠يلماز هدفًا في الدقائق الأخيرة.



وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 40 ألف يورو «46 ألف دولار» على بطل تركيا بسبب تصرفات جماهيره. ورفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الطعن الذي تقدّم به غلطة سراي ضد العقوبة.



ومن المقرر أن يستضيف غلطة سراي فريق ليفربول الثلاثاء القادم، على أن تُجرى مباراة الإياب 18 مارس الجاري.